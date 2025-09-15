От камер до портативных консолей: старые гаджеты, не потерявшие актуальности

Несмотря на заявления крупных IT-компаний, не каждое устройство в вашем доме должно быть «умным» и поддерживать ИИ-ассистента или приложение-компаньон. Иногда старые гаджеты ничуть не хуже новых, а порой — даже лучше. Портал howtogeek.com рассказал о старых устройствах, которые отлично справляются со своими задачами и сегодня.

© Unsplash

Старые камеры

И пленочные, и цифровые аппараты по-прежнему имеют право на существование. Хотя мобильная фотография совершила огромный прыжок вперед за прошедшие 10 лет, разница в качестве между «настоящей» камерой и смартфоном все еще очень заметна. Не говоря уже о том, насколько больше контроля над параметрами дает первая по сравнению со вторым.

Правда, здесь стоит помнить, что, в случае цифровых камер, лучше избегать слишком уж винтажных моделей — хотя что-то вроде тела Sony 10-летней давности наверняка будет работать хорошо. Но выбор моделей и аксессуаров большой. Надо лишь учитывать, что у каждого аппарата могут быть свои нюансы: например, отсутствие автоматической фокусировки заставит овладеть техникой ручной настройки фокуса.

Стерео-ресиверы

На фоне популярности Bluetooth-колонок и саундбаров можно подумать, что эпоха домашних стереосистем уже прошла, но это не правда. Многие полноценные звуковые системы по-прежнему можно использовать дома. А тот факт, что подобные системы зачастую производятся как модульные продукты, позволяет собрать свой идеальный набор периферии задешево, покупая отдельные компоненты на вторичном рынке.

То же самое можно сказать и о ресиверах, пусть и в меньших масштабах. Поскольку системы 5.1 и 7.2 — сравнительно недавние изобретения, у опытного покупателя выбор на вторичном рынке будет меньше, а цены — значительно выше. Но старые добрые двухканальные стерео-ресиверы — совсем другой разговор. Их можно подключить к любому набору колонок, который подходит вам по мощности, габаритам и дизайну, и звучать они будут лучше, чем современные беспроводные аналоги.

Из брендов стоит обратить внимание на Marantz, Sansui, Teac, Rotel, Technics, Pioneer, Yamaha и Kenwood. Имейте в виду, что некоторым ресиверам понадобится техобслуживание: от замены резисторов до чистки ручек или кнопок. Для правильной настройки аппаратуры также нужно будет изучить документацию и инструкции.

MP3-проигрыватели, CD и MiniDisc

Плееры и аналоговые носители тоже имеют свое место в современном цифровом мире, особенно если вы хотите слушать музыку без постоянного подключения в Интернете. Например, в машине всегда можно подключить к звуковой системе старенький iPod Classic. А что касается физических носителей, то они достаточно дешевы и неожиданно популярны, потому что молодое поколение чаще интересуется подобными медиа в принципе. Портативные CD-проигрыватели даже можно найти по разумным ценам.

MiniDisc — чуть более нишевая вещь, но, пока что, ее тоже можно разыскать, не заплатив много денег. Нюанс разве что в том, что цены постепенно растут, поскольку Sony заявила о прекращении поддержки формата. Таким образом, в мире существует конечное количество MiniDisc, и коллекционеры вряд ли захотят расставаться со своими образцами.

Старые портативные консоли

Хотя энтузиасты и коллекционеры определенно повысили цены на этот товар, старые портативные консоли — отличное приобретение для любого геймера. Их не нужно подключать к телевизорам или покупать специализированную периферию, чтобы подружить железо с современными мониторами. На Game Boy и Nintendo DS игры, разработанные под эти платформы, играются лучше, чем даже на самых продвинутых эмуляторах.

И уж в чем им не отказать, так это в библиотеке превосходных игр, особенно на Nintendo 3DS. К тому же, она поддерживает современные методы прошивки, которые позволяют вставить в устройство объемную карту памяти и носить всю коллекцию игр в кармане.