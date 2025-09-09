Intel улучшила производительность в играх на новых процессорах Intel

Обновление повышает FPS и снижает лаги в популярных играх на новых процессорах Intel

Intel выпустила обновление для Application Optimization (APO), которое добавляет поддержку более двух десятков новых игр. Компания поделилась тестами, показывающими прирост производительности в некоторых из них. Например, Metro Exodus Enhanced Edition на новых процессорах Intel Core Ultra 9 285K с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 показала до 14% больше FPS, а в Dyson Sphere Program улучшились минимальные показатели до 21%.

APO работает в фоновом режиме, распределяя потоки между производительными и энергоэффективными ядрами процессора в зависимости от требований игры. Это помогает уменьшить задержки и улучшить плавность кадров, в том числе минимальные 1% показатели FPS, что особенно важно для стабильной игры. Эффект зависит от модели CPU и GPU, а также настроек системы.

На данный момент Intel APO поддерживает 20 процессоров для настольных и мобильных систем. Через Advanced Mode можно использовать APO и на других процессорах 12-го, 13-го и 14-го поколений с шестью и более производительными ядрами.

Обновления APO применяются автоматически при наличии последних версий Dynamic Tuning Technology, BIOS и драйверов чипсета. Пользователи также могут установить отдельное приложение для управления настройками конкретных игр.