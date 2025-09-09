Что означает слово «засейвить» и когда оно уместно

В речи молодежи используется множество слов, которые описывают различные функции в компьютерах и гаджетах. Одно из них — «засейвить». Что оно значит и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

Что означает слово «засейвить»

«Засейвить» — это сохранить что-либо. Термин произошел от английского слова save, что переводится как «сохранять».

Когда уместно использовать

Слово чаще всего используется в контексте сохранения файлов на компьютере.

В видеоиграх употребляется понятие «засейвиться», то есть сохраниться в текущий момент в прохождении игры, чтобы в случае поражения начать именно с него.

Иногда термин используют в отношении чего-либо в реальной жизни.

Примеры употребления

«Нужно засейвить этот файл, чтобы не потерять его»;«Я засейвился перед уровнем с боссом, чтобы можно было начать игру с этого момента»;«Я засейвил свою стипендию, так как учился в этом семестре на отлично».