Аналитики из фирмы Alinea Analytics подсчитали, что аудитория Hollow Knight: Silksong за первые три дня с момента релиза превысила 5 млн человек.

Притом 3 млн из них пришлись на Steam (то есть на ПК), а остальные — на консоли: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch и Switch 2. Официальной информации от Team Cherry на этот счёт пока не было, но цифра может оказаться реалистичной с учётом огромной фанатской базы игры.

События новинки разворачиваются в королевстве Фарлум, которое будет куда масштабнее Холлоунеста из первой части. Главной героиней выступает воительница Хорнет, которая знакома геймерам по первой части.

Игроки ждали релиз Silksong с 2019 года. Авторы несколько раз переносили выход и постоянно дразнили геймеров.