Критики признали Hollow Knight: Silksong лучшей игрой в истории

Приключенческая метроидвания Hollow Knight: Silksong произвела фурор на агрегаторе рецензий OpenCritic, став первой игрой в истории платформы, получившей идеальную оценку в 100 баллов из 100. Обзоры от ведущих игровых изданий единодушно присвоили тайтлу высший балл.

Журналисты высоко оценили труд студии Team Cherry, отметив исключительную проработку уровней, глубину сюжета, атмосферность музыкального сопровождения и внимание к деталям в каждом аспекте игры. Геймплей описывается как динамичный и продуманный до мелочей.

Мир игры, королевство Фарлум, представлен как лабиринт невероятной красоты и скрытых опасностей, где каждый уголок хранит секреты, а заблудиться в нем считается нормальным явлением. Критики предупреждают, что схватки с боссами будут крайне требовательными, а платформенные испытания – изнурительными. Однако именно преодоление этих трудностей делает метроидванию незабываемой, возвышая ее до статуса одного из главных претендентов на звание «Игры 2025 года».

Многие рецензенты подчеркивают, что Silksong не просто оправдала ожидания поклонников Hollow Knight, но и значительно превзошла их. Отмечается, что разработчики улучшили практически каждый элемент культовой инди-классики, включая боевую систему, управление, дизайн мира и систему развития персонажа, выведя их на совершенно новый уровень совершенства.

Стоит отметить, что на момент публикации новости оценка Silksong на OpenCritic была сформирована на основе девяти рецензий. При этом, учитывая популярность игры, со временем у нее появится несколько десятков обзоров, что, вероятно, снизит общий рейтинг проекта на агрегаторе.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на ПК, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S и PlayStation 5, предлагая игрокам погрузиться в исследование обширного и загадочного королевства.

