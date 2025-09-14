Почему цены на консоли губят крупные франшизы

Президент Capcom Цудзимото Харухиро в интервью частично обвинил в падении продаж Monster Hunter Wilds высокие цены на PlayStation 5. Якобы ценовая политика Sony создает серьезные барьеры для потребителей, которые, в свою очередь, вредят крупным франшизам. Портал gamesindustry.biz рассказал, сколько в этом правды.

© Unsplash

Мнение Цудзимото не так уж и шокирует: о том, что высокие цены повышают порог вхождения на консольном рынке, высказывались многие топ-менеджеры. Но в данном случае примечательно, что критика в адрес ценовой политики Sony прозвучала прямо и открыто — и старшее руководство компании почти гарантированно увидит это интервью.

Игровое железо никогда не было дешевым. При желании можно возразить, что, если скорректировать цены с учетом инфляции, то цены на запуске новых консолей, напротив, достаточно низкие по сравнению с тем, что было раньше. Оригинальная PlayStation в пересчете на актуальный курс стоила свыше $650, а PS2 — $560. Вот только через пару лет после релиза обе платформы подешевели: и благодаря снижению цен, и благодаря менее дорогостоящим ревизиям. Ценник PS2 упал до $199 за два года, а еще через два — до $149.

А вот PlayStation 5 сегодня стоит дороже, чем в день релиза. В 2020-м консоль продавалась за $499; пять лет спустя рекомендованная розничная цена — $549. Релиз обновленной slim-версии не привел к снижению цен. Цифровая версия PS5 подорожала еще сильнее, с $399 до $499. Причем ходит слухи, что Sony в скором времени попытается провернуть хитрую «шринкфляцию», ужав объем встроенного хранилища.

Подобные изменения не происходят моментально. PS4 тоже не дешевела такими же темпами, как ее предшественницы, но определенно стала чуть более доступной по мере своего жизненного цикла. Но результат ценовой политики Sony очень важен, потому что он, по сути, радикально меняет перспективы, которые экосистема консоли обещает разработчикам, издателям и потребителям. Из-за этого целые типы проектов становятся коммерчески нерентабельными.

Для примера можно взять ту же Monster Hunter: невероятно популярную в Японии серию, которая, благодаря трем последним частям, привлекла и западную аудиторию. Франшиза приобрела свою популярность благодаря подросткам, которые выросли из Pokemon и перешли на PSP, чтобы им было, во что играть вместе с друзьями. К концу 2000-х Monster Hunter в Японии была повсюду; на каждом фудкорте был как минимум один столик, за которым ребята сидели и сообща охотились на монстров.

Но теперь эта почва может стать совершенно бесплодной. Тот факт, что консоли не дешевеют, означает, что они недоступны потребителям без высокой покупательской способности, особенно подросткам и детям. Ни те, ни другие никогда не тратили на это хобби много денег: часто эти сегменты аудитории покупают подержанные устройства и игры на вторичном рынке. Но это было частью плана — так издатели культивировали следующее поколение клиентов, чтобы они выросли во взрослых, готовых тратить солидные деньги на продукты по франшизам.

Сегодня же игровым запросам детей и подростков отвечают смартфоны, потому что это повседневные устройства, которым доступны им без проблем — и консольная индустрия рискует навсегда потерять обе группы. Даже существование «семейного компьютера», способного выступать не самой плохой игровой машиной, было серьезной преградой для консолей в 1990-х. А теперь у каждого ребенка в кармане есть вполне компетентное игровое устройство.

Падение популярности телевизоров тоже играет роль. Раньше издатели могли рассчитывать, что в комнате у каждого подростка наверняка был маленький ТВ, к которому можно было подключить консоль. Теперь же, благодаря распространению умных расстройств, процент телезрителей в этой демографии значительно ниже.

Nintendo — фактически единственный держатель платформы, который беспокоится о доступных ценах. Компания решила субсидировать японские модели Switch 2, чтобы они оставались доступными даже при падении йены. При этом издатель повышает цены на игры — хотя публика взвыла от ценника новой Mario Kart, это делается для того, чтобы снизить порог вхождения для желающих купить Switch 2.

Еще один интересный момент — положение на рынке ПК-гейминга. Многие из тех, кто опробовал бета-версию Battlefield 6, запускали игру на компьютерах, не соответствовавших даже минимальным системным требованиям. По мере роста цен на новейшее железо ценность игр, способных нормально работать на устаревших системах, лишь возрастет. На консольном рынке это означает, что издателям, возможно, есть смысл продолжать поддержку предыдущего поколения платформ гораздо дольше, чем когда-либо прежде.