Sony выпустила 10-минутное видео с японскими пейзажами из Ghost of Yotei
Компания Sony и студия Sucker Punch выпустили очередное видео по своей грядущей игре Ghost of Yotei.
В этот раз десятиминутный ролик посвящен локациям, в которых будут разворачиваться события.
Аудитории представлены живописные пейзажи Японии начала XVII века.
В трейлере можно наблюдать разнообразную природу острова Эдзо (нынешний Хоккайдо) - от равнин с цветами до заснеженных горных вершин.
Релиз экшена Ghost of Yotei, который позиционируется как идейный сиквел Ghost of Tsushima, запланирован на 2 октября, эксклюзивно на консолях PlayStation 5.