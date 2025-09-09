Sony выпустила 10-минутное видео с японскими пейзажами из Ghost of Yotei

Компания Sony и студия Sucker Punch выпустили очередное видео по своей грядущей игре Ghost of Yotei.

В этот раз десятиминутный ролик посвящен локациям, в которых будут разворачиваться события.

Аудитории представлены живописные пейзажи Японии начала XVII века.

В трейлере можно наблюдать разнообразную природу острова Эдзо (нынешний Хоккайдо) - от равнин с цветами до заснеженных горных вершин.

Релиз экшена Ghost of Yotei, который позиционируется как идейный сиквел Ghost of Tsushima, запланирован на 2 октября, эксклюзивно на консолях PlayStation 5.