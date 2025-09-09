В Москве представили игры участников акселератора «Фабрика видеоигр»

В Москве состоялся плейтест участников акселератора «Фабрика видеоигр»: гости опробовали динамичные шутеры, VR-раннер, симулятор торговца-караванщика и даже исследовали загадочное поселение. Все желающие пообщались с разработчиками, а они в свою очередь запоминали, что можно улучшить. Подробности — в нашем материале.

26 августа в Москве прошел акселератор «Фабрика видеоигр» — пространство «АКИ.Лаб» превратилось в эпицентр игрового творчества, где участники представили широкой публике свои проекты на плейтесте. Он стал уникальной возможностью для разработчиков получить живую обратную связь от игроков, а для гостей — одними из первых познакомиться с новинками, претендующим стать хитам отечественного геймдева.

Посетители смогли опробовать десять игр, пообщаться с их создателями и напрямую повлиять на дальнейшее развитие проектов. Что же смогли предложить игрокам столичные разработчики? Расскажем про самые яркие проекты.

Отправиться в приключение и устранить врагов

Начнем с Holy Deadline от команды Sunday Morning Meet-up Studio. Это сюрреалистичное приключение с элементами визуальной новеллы. Игроки берут на себя роль Айона, юриста-полубога из Небесного офиса, которому поручили громкое дело о разводе Адама и Евы. На подготовку к суду — всего семь дней.

Главному герою нужно собирать улики, находить подход к разным историческим личностям и даже выведывать информацию за игрой в карты в баре на краю небес. Главное — выжить и докопаться до истины.

«Акселератор дал много полезных лекций, встреч, обсуждений. Здесь есть шанс задать свой вопрос напрямую эксперту и сразу получить ответ. Это бесценно. Отдельно хочу отметить организацию плейтеста — это один из лучших форматов, что я видела. Я внимательно наблюдаю за игроками: они здесь очень вовлеченные и усидчивые. Это позволяет точно увидеть, что в игре требует доработки, а что всем нравится», — делится участница команды Ирина Русакова.

А разработчик следующего проекта сделал ставку на чистый экшен.

Игра ABstruct — это динамичный VR-раннер, где игрок мчится по трубам и уворачивается от препятствий, по пути устраняя врагов. «Я хотел создать хорошую VR-игру, именно чтобы сидеть в процессе, ведь многие после работы устают и не готовы двигать мебель или заниматься фитнесом», — отметил разработчик Вадим.

Уничтожить цифровой след и раскрыть тайны

Далее — ретровейв шутер от первого лица Data Trace Killer. Тут игрок становится хакером-наемником. Действие происходит в стилизованной под ретрофутуризм цифровой вселенной с неоновыми ландшафтами. Геймплей сочетает скоростной экшен с элементами хакерских вторжений: игроку предстоит стирать цифровые следы, взламывать системы, похищать данные и устранять цели, прорываясь через системы киберзащиты.

После хакерских рейдов в цифровом пространстве гости плейтеста могли сменить обстановку и окунуться в атмосферу тайн.

Проект «Садовник Вампира» Ольги Бугаенко — это однопользовательская игра от третьего лица, где мы играем за садовника, вынужденного вести двойную жизнь в вампирском поместье. Геймплей сочетает создание новых видов цветов и зелий с общением с эксцентричными персонажами и расследованием трогательных тайн.

Пообщаться с милыми зверятами и разгадать головоломки

Другая игра — My Little Flying Pet Shop студии Mad Forge Games. В основе геймплея — управление собственным магазином-дирижаблем: покупка и продажа товаров милым зверятам, выполнение их поручений и улучшение своего летающего дома для путешествий в самые отдаленные уголки мира. «Мы делаем ставку на прикольный визуал. У нас милые зверята летают на диджабликах, мы им помогаем, дружим, зарабатываем деньги. И тут, по сути, ты имеешь расслабляющий геймплей, чувствуешь себя классным торговцем», — отмечает автор Даниил.

В противовес бешеной динамике игра «Мозаика» предлагает тишину и сосредоточенность.

Это казуальная головоломка, где игрок собирает изображения из фрагментов, формируя тематические коллекции. Каждая коллекция погружает в уникальную атмосферу: от литературных героев и архитектуры до природы и истории искусства.

Побороть зло и обнаружить предателей

Игра Age of Last light предлагает получить контроль над силами Света и Тьмы в динамичной RPG Action-adventure, где игрок откроет завесу тайн подземного королевства Тар. А Slipgate — это бодрый ретро-шутер. Атмосфера — будто достал тот самый диск со дна шкафа. Главный герой Джек должен пройти по темным коридорам захваченной демонами базы. Игроку предстоит использовать мощный арсенал, чтобы победить зло.

И последняя представленная игра — Edge on Truth. Игрок шаг за шагом раскрывает тайны загадочного поселения и прошлого главного героя, общаясь с непредсказуемыми персонажами, собирая улики и принимая решения, от которых зависит раскрытие сюжета. Атмосфера недоверия и неизвестности становится ключевым элементом геймплея.

«Игроку постоянно приходится решать, кому можно доверять, а кому — нет. От этих выборов напрямую зависит финал истории. Все осложняется тем, что среди жителей поселения скрывается заговорщик, который активно пытается устранить героя», — поделилась концепцией автор-разработчик Виктория Гусельцева.

Оценить потенциал нейросетей в геймдеве

При этом на мероприятии не только тестировали игры. Для разработчиков прошла не менее важная часть программы — экспертная дискуссия. Участники круглого стола обсудили, как нейросети из модного тренда превратились в практический инструмент, который уже сегодня помогает создавать игры быстрее и эффективнее.

Речь шла о генерации концепт-артов и текстур, прототипировании, создании диалогов. Поднимали даже чувствительную тему о том, заменит ли искусственный интеллект начинающих разработчиков.

В обсуждении приняли участие директор «Крем Диджитал» Сергей Люминарский, продюсер «Гики Хаус» Григорий Поляков, эксперт в области арт-составляющей маркетинга компьютерных и мобильных игр Владимир Воронов, руководитель 2D-направления «Плэйфлок» Ксения Цуканова, арт-директор QuadCom Interactive и GreenGray Владислав Табачников и преподаватель «Высшей школы экономики» по направлению VFX Артем Головин.

Этот диалог доказал, что современный геймдев — это симбиоз креативной мысли человека и огромных возможностей искусственного интеллекта.

Открыть возможности с Агентством креативных индустрий

«Фабрика видеоигр» — это акселерационная программа для разработчиков, созданная Агентством креативных индустрий Москвы. Ее ключевая задача — помочь молодым студиям объединиться с признанными экспертами, чтобы в итоге на свет появились интересные и успешные игры.

Участники получают ценную поддержку: узнают тонкости разработки и продвижения, а также общаются с инвесторами и издателями. За три сезона выпускники акселератора создали 60 прототипов игр самых разных жанров, а общий объем привлеченных инвестиций перевалил за 150 млн рублей.

«Фабрика видеоигр» — структурный элемент первой в России полноценной экосистемы для игровой индустрии — Московского кластера видеоигр и анимации, также создаваемого АКИ. Его открытие намечено на 2025 год. Кластер предоставит резидентам все необходимое: от образовательных программ и оснащенных рабочих пространств до продвижения продукции на международных выставках.

«Мы создаем для резидентов кластера комплексную инфраструктуру, которая включает студии звукозаписи, захвата движения, а также фотограмметрии. Это позволяет выстроить замкнутый цикл производства, где разработчики, не покидая здания и используя единый высокоскоростной центр обработки данных, могут оперативно реализовывать свои проекты на всех этапах», — отметил руководитель проектного офиса по развитию инфраструктуры кластера видеоигр и анимации Максим Семин.

Он добавил, что в четвертом сезоне акселератора наблюдается значительный рост как уровня подготовки команд-разработчиков, так и качества их проектов. В частности, в этом году программа была улучшена за счет расширения пула инвесторов, приглашенных на питчинг. Так, у участников теперь заметно больше шансов успешно презентовать свои наработки и привлечь финансирование.