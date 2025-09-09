В России представили мощный ноутбук на RTX 5080 за 290 тыс. рублей

Компания MAIBENBEN представила в России флагманский ноутбук X16E X-Treme Tsunami с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 и системой жидкостного охлаждения. Новинка позиционируется как решение для профессиональных геймеров, дизайнеров, видеомонтажеров и специалистов, работающих с ресурсоемкими графическими приложениями, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Газета.Ru

Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS QHD-дисплеем с частотой обновления 300 Гц, 100% охватом sRGB и яркостью до 500 нит. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе черного цвета и весит 2,69 кг.

За производительность MAIBENBEN X16E X-Treme Tsunami отвечает 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 9955HX, дополненный GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объемом 2 ТБ. Кроме того, в ноутбуке предусмотрена возможность увеличения ОЗУ до 64 ГБ и SSD до 8 ТБ без потери гарантии.

Для предотвращения перегрева при высоких нагрузках производитель предлагает внешнюю систему жидкостного охлаждения. Заявляется, что это позволяет увеличить производительность до 15% по сравнению с конкурентными решениями.

Ноутбук поставляется в версиях с предустановленной Windows 11 или Linux. В конфигурации с Windows доступна функция распознавания лица. Среди прочих особенностей отмечается наличие полноразмернрй клавиатуры с RGB-подсветкой, стеклянного тачпада, механической шторки веб-камеры и набора портов, включая два USB Type-C, HDMI, mini DisplayPort и кардридер.

В России MAIBENBEN X16E X-Treme Tsunami оценили в 289,9 тыс. руб.

