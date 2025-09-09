AMD заявила, что архитектура x86 больше не уступает ARM по энергоэффективности

Компания AMD, в рамках IFA 2025, сделала громкое заявление. По её словам, архитектура x86 больше не уступает ARM по энергоэффективности.

Компания утверждает, что миф о «прожорливости» x86 развеян — современные ноутбуки на базе Ryzen и Intel Core демонстрируют долгую автономную работу при сохранении совместимости со всем x86-экосистемой.

ARM-решения активно набрали популярность благодаря успеху чипов Apple M-серии и процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite, которые продвигались как более эффективная альтернатива x86.

Однако, по словам AMD, «ажиотаж оказался недолгим»: новые поколения Strix Point и Strix Halo показали рекордные показатели производительности на ватт, а флагман Ryzen 9 AI MAX 395+ с результатом до 126 TOPS превзошёл многие ARM-аналогичные решения.

Интересно, что и Intel на этом фронте продвинулась: линейка Lunar Lake принесла заметный рост энергоэффективности и возможностей встроенных NPU. Таким образом, баланс сил на рынке снова сместился в пользу x86.