AYANEO представила мини-ПК в стиле оригинального Macintosh

AYANEO представила новый мини-ПК Retro Mini PC AM01S, вдохновленный дизайном оригинального Macintosh и классических 8-битных консолей. Базовая цена устройства составит $630, предзаказы уже стартовали.

© Ferra.ru

Внутри установлен процессор AMD Ryzen AI 9 HX370 с графикой Radeon 890M, которого достаточно для комфортного запуска большинства современных игр в разрешении 1080p.

Пользователи смогут выбрать конфигурации с оперативной памятью до 32 ГБ и SSD объемом до 2 ТБ. Система охлаждения построена на двух вентиляторах, что должно обеспечить стабильную работу даже под нагрузкой.

AM01S оснащен всеми актуальными интерфейсами: USB4, USB-A, HDMI 2.0, Ethernet и слотом для SD-карт.

© AYANEO

Отдельной деталью стал встроенный 4-дюймовый экран на корпусе, который показывает время, температуру и системные показатели. Доступны два варианта окраски — белый и желтый.

Версия без памяти и накопителя обойдется в $630, а топовый вариант с 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ будет стоить $900.