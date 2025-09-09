Konami опубликовала оптимальные настройки Metal Gear Solid Delta на ПК

Konami опубликовала интересный пост, в котором раскрыла оптимальные настройки для ПК-версии Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

© Ferra.ru

На странице игры в Steam опубликованы минимальные и рекомендуемые параметры, которые помогут игрокам добиться стабильной работы.

Для минимальных настроек потребуется процессор уровня Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта RTX 2060 Super. На такой конфигурации игра идет в 1080p при 30 fps. Разработчики советуют выставить средние значения для теней, текстур, глобального освещения и размытия, а также включить DLSS в режиме «Производительность».

© Steam

© Steam

Рекомендуемая система включает Intel Core i7-8700K, RTX 3080 и те же 16 ГБ оперативки. Здесь можно рассчитывать на 60 fps в 1440p при высоких настройках, с DLSS в режиме «Сбалансированный». Konami уточняет, что в кат-сценах или при сложных эффектах возможны просадки, но в целом игра будет стабильной.