Как увеличить память RTX 4090 до 48 ГБ всего за 39 тыс рублей

Российский мастер по ремонту видеокарт Виктор Веклич, известный как VIK-on, показал процесс увеличения объема памяти RTX 4090 до 48 ГБ. По его словам, модификация обходится примерно в 39 000 рублей без учета работы.

Для апгрейда требуется видеокарта-донор, с которой снимаются графический процессор AD102 и чипы памяти. Также нужна специальная печатная плата с посадочными местами под модули VRAM с обеих сторон текстолита.

Ее можно приобрести на китайских площадках за 12 000 рублей плюс около 3000 за доставку. Дополнительно необходим комплект из 12 микросхем GDDR6X, который стоит порядка 24 000 рублей.

Сам процесс схож с обычным ремонтом: карта прогревается на паяльной станции, компоненты снимаются и пересаживаются на новую плату с использованием трафарета и свежего припоя.

Затем устанавливается система охлаждения и видеокарта с удвоенным объемом памяти готова к работе. Такой апгрейд интересен прежде всего энтузиастам и профессионалам, работающим с тяжелыми задачами, где 24 ГБ памяти RTX 4090 может быть недостаточно.