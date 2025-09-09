Apple представила самый мощный iPhone 17 Pro

Корпорация Apple анонсировала самые мощные смартфоны в своей истории. Об этом представители компании заявили на презентации, запись которой сохранилась на сайте IT-гиганта.

В число флагманских смартфонов вошли модели iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Air. Устройства работают на базе нового чипа Apple A19 Pro, построенного на основе трехнанометрового техпроцесса TSMC.

iPhone 17 Pro выйдет в двух версиях: со стандартным и увеличенным экраном. Корпус устройств выполнен из алюминия, хотя прошлые поколения выпускались в титановом и стальном корпусах. Главной особенностью устройства стала испарительная камера, которая лучше отводит тепло с корпуса.

На задней крышке находится три камеры с разрешением 48 мегапикселей: основная, сверхширокоугольная и теле-объектив с четырехкратным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 18 мегапикселей и имеет несколько режимов съемки.

iPhone 17 Air стал самым тонким смартфоном Apple в линейке — его толщина составляет 5,7 миллиметра. Корпус смартфона выполнен из титана, экран имеет диагональ 6,5 дюйма. На задней крышке находится всего одна камера на 48 мегапикселей и, как утверждает Apple, она способна заменить четыре модуля с фокусными расстояниями 26, 28, 35 и 52 миллиметра.

В начале сентября известный инсайдер Сонни Диксон рассказал, что смартфоны Apple и Samsung будут еще больше похожи друг на друга. Автор сделал это предположение, сравнив макеты iPhone 17 и Samsung Galaxy S26.