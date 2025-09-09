В Among Us стартовал кроссовер с Genshin Impact

Создатели социальной онлайн-игры Among Us объявили о коллаборации с Genshin Impact.

С 10 сентября по 10 октября геймеры смогут бесплатно получить тематические предметы — достаточно будет просто зайти в Among Us. В наборе будут доступны парик и костюм Паймон из «Геншина», а также эмблема лучшего компаньона.

В этом новом костюме вы будете самым милым косплеером на экстренных собраниях. Только будьте осторожны с голодными самозванцами, иначе сами станете живой консервой.

10 сентября также выйдет обновление «Луна I» в Genshin Impact — игроки смогут получить любого пятизвёздочного персонажа из стандартного баннера.