Что означает слово «дефать» и когда его уместно использовать

В среде любителей видеоигр появляется множество новых слов, которые становятся частью молодежного сленга. Одно из них — «дефать». Что оно значит и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

Что означает слово «дефать»

«Дефать» — это защищать кого-либо или что-либо. Термин произошел от английского слова defend, что переводится на русский язык как «защищать», «оборонять» или «поддерживать».

Изначально это понятие использовали только в компьютерных играх, где, например, приходится «дефать» свою базу или какую-либо точку на игровой локации. Также «дефать» можно менее опытных игроков из своей команды.

Когда уместно использовать

Сейчас это слово стали использовать не только в игровом сленге, но и в ситуациях в реальной жизни.

Примеры употребления:

«Нам нужно дефать нашу базу, пока часть команды идет в атаку»;«Он задефал меня от хулиганов в школе»;«Он будет дефить наши ворота, а ты будешь нападающим».