War Thunder скоро получит обновление «Боевые слоны»

Pixel Storm сообщила, что в середине сентября War Thunder получит крупный патч «Боевые слоны». В игре появятся десятки новых боевых машин.

© кадр из игры

Например, в пресс-релизе разработчики обратили внимание на американский линкор Maryland, тайский танк «Оплот-Т», российский ЗРК Бук-М3 и британский ЗРК Sky Sabre.

Maryland участвовал в боевых действиях на Тихоокеанском фронте Второй мировой — поддерживал десант при высадке на остров Сайпан, атоллы Тарава и Кваджалейн. Еще он отметился в битве за Окинаву в 1945-м.

Танк «Оплот-Т» тайцы использовали в недавнем пограничном конфликте с Камбоджей. Он войдет в подветку наземной техники Таиланда (в рамках ветки Японии).

ЗРК Бук-М3 приняли на вооружение в 2016 году, Sky Sabre — в 2021-м. Например, Sky Sabre охраняет небо Англии и Фолклендских островов — британской заморской территории.