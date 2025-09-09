Раздевающий главную героиню Hollow Knight: Silksong мод оказался фейком

Спустя всего несколько дней после долгожданного релиза игры Hollow Knight: Silksong, сообщество моддеров уже активно работает над улучшением и изменением игрового процесса. Однако среди множества полезных модификаций, призванных облегчить прохождение или улучшить игровой опыт, появился и вирусный слух о «раздевающем» главную героиню – Хорнет – моде, который, как выяснилось, оказался ловкой мистификацией. Об этом сообщает издание GamePressure (GP).

Игроки, столкнувшиеся с высокой сложностью игры (на что указывает обилие модов, снижающих урон боссов, уменьшающих урон от обычных врагов или увеличивающих урон игрока), активно ищут способы улучшить свой опыт. На этом фоне в сети начали циркулировать скриншоты, якобы демонстрирующие Хорнет без одежды, приписываемые некоему «раздевающему моду».

Отследить точный источник слуха всегда непросто, но, судя по всему, он зародился в социальной сети X (ранее Twitter). Пользователь под ником Pirat_Nation опубликовал несколько скриншотов Хорнет без характерного красного платья, утверждая, что это результат работы «раздевающего мода». Оттуда информация распространилась со скоростью лесного пожара, достигнув даже Reddit, где многие игроки активно искали этот несуществующий мод.

Хотя раздевающего мода для Hollow Knight: Silksong не существует, стоит отметить, что Хорнет действительно оказывается без своего привычного наряда в самой игре, но это является частью сюжета, а не результатом фанатской модификации. Это происходит, когда героиню бросают в локацию под названием The Slab, где ее экипировка, включая одежду, временно конфискуется. Такое может случиться в нескольких местах, если Хорнет схватит противник, несущий клетку, но наиболее распространенное место – западная часть локации Far Fields.

Несмотря на то, что раздевающий мод оказался мифом, в GamePressure уверены, что позже кто-нибудь обязательно его создаст.

