Обновление 3.6 для Honkai: Star Rail покажут на стриме 12 сентября

Разработчики игры Honkai: Star Rail проведут традиционную трансляцию перед выходом большого обновления. Детали версии «Темень вернулась на пустоши» покажут на стриме уже в эту пятницу.

Стрим версии Honkai: Star Rail 3.6 начнётся 12 сентября в 14:30 мск. Посмотреть эфир можно будет на Twitch или YouTube (возможно, будут русские субтитры).

Разработчики обещают раскрыть свежую информацию о новых персонажах: Темени и Освободителе Пустошей (новые версии Март 7 и Дань Хэна), а также рассказать о событиях и наградах новой версии. Игроков ждут три промокода на донатную валюту — по 300 звёздного нефрита.