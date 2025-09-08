Отзывы о ремастере Oblivion опустились до «смешанных»

Отзывы о ремастере The Elder Scrolls 4: Oblivion в Steam ухудшились. Теперь они «смешанные», потому что игроки недовольны работой игры на PC.

© кадр из игр

Геймеры жалуются, что проблемы, которые вылезли ещё на релизе, не исправляются. В том числе, несмотря на «космические» системные требования «свитки» наполнены багами и лагами. Даже на мощном железе игра запускается на низких или средних настройках, но работает нестабильно.

Кроме того, люди указывают, что в ремастере до сих пор не исправлены ошибки из оригинала. В сообществе возмущаются редко выходящими обновлениями и обвиняют разработчиков в плохой поддержке игры.

При этом старт у ремастера был удачным. Он даже обошёл по интересу аудитории Clair Obscur: Expedition 33. С момента релиза Oblivion привлекла уже больше девяти миллионов игроков.

В потоке негатива, с которым столкнулась игра в последнее время, находятся и те, кто не видит в сложившейся ситуации ничего страшного. Защитники «свитков» говорят, что атмосфера оригинала передана, играть в целом приятно, а в будущем разработчики доведут всё до идеала и рейтинги выровняются.