Онлайн No Manʼs Sky впервые за 9 лет превысил отметку в 100 тысяч человек

Пиковый онлайн No Man’s Sky на этих выходных показал лучший результат за последние 9 лет — в игре одновременно находились больше 100 тысяч человек.

На старте этот показатель превысил отметку в 200 тысяч, но интерес к игре упал. Долгое время онлайн не поднимался выше 10 тысяч, однако ситуация изменилась с выходом последнего обновления.

Версия 6.0 получила название Voyagers и вышла 27 августа. Основное внимание уделили звездолётам класса Corvette, а также игрокам дали возможность полностью настраивать управление и назначение кнопок на любой платформе, а геймерам на PC предложили увеличить частоту кадров благодаря технологии DLSS 4.

Сразу после релиза обновления онлайн в No Manʼs Sky резко пошёл вверх и добрался до сотни тысяч 6 сентября. Сейчас у игры, которая прошла долгий путь после изначального провала, очень положительные отзывы в Steam.