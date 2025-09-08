Сценариста Life is Strange не позвали работать над сериалом по игре

Сценарист игры Life is Strange Кристиан Дивайн высказался о том, что Amazon MGM Studios дала «зелёный свет» началу работы над экранизацией игры.

© кадр из игры

Дивайн в социальных сетях заявил, что создателей оригинала не позвали в команду.

«Единственные, кто не участвует в проекте, — это создатели», — заявил он в комментариях под анонсом.

Фанаты поддержали сценариста, многие отметили, что им грустно слышать такие новости. Но при этом часть аудитории заинтригована анонсом и ждёт выхода сериала.

Напомним, что Amazon MGM Studios объявила о начале работы над сериалом по Life is Strange 5 сентября. Продюсерами выступит Square Enix, владеющая правами на Life is Strange, а также кинокомпании Story Kitchen и LuckyChap Entertainment. Шоураннером экранизации Life is Strange должен стать Чарли Ковелл.

Предполагается, что в экранизации покажут события оригинальной игры.