Авторитетный инсайдер заявил о еще одном переносе выхода GTA 6

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон в эфире своего подкаста Insider Gaming высказал предположение о возможном переносе даты выхода ожидаемой Grand Theft Auto 6 (GTA 6). По его словам, релиз может быть сдвинут с мая на октябрь 2026 года. Хендерсон подчеркнул, что это пока его личное мнение, не подкрепленное официальной информацией, но он слышал различные обсуждения на эту тему.

Основной причиной такой задержки инсайдер видит стремление Rockstar Games максимизировать прибыль за счет близости к рождественским праздникам. Ранее о переносе GTA 6 на осенний период уже сообщала коллега Хендерсона, инсайдер Милли Аманд (Millie A.), известная своей точностью в прогнозах. Блогер GameRoll, в свою очередь, утверждал, что разработка GTA 6 столкнулась с серьезными трудностями, описывая ситуацию как «производственный ад», что якобы привело к сокращению части сюжетного контента.

История Rockstar Games подтверждает склонность компании к корректировке сроков выпуска своих флагманских проектов. Так, Grand Theft Auto 5 была отложена один раз, а Red Dead Redemption 2 — дважды.

В противовес этим слухам выступает Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar North, работавший над серией GTA с третьей по четвертую часть. Он выразил уверенность в стабильности процесса разработки, отметив в начале августа, что если команда уже назвала конкретную дату, значит, она в ней уверена. По мнению Вермея, окончательное решение о возможном новом переносе будет принято не ранее декабря 2025 года. Основываясь на своем опыте, он пояснил, что Rockstar обычно корректировала сроки выпуска игр примерно за пять месяцев до первоначального релиза.

