Как раскол между Nintendo и Sony привел к появлению PlayStation

Консоли Nintendo много раз конкурировали с другими платформами, и почти каждая битва заканчивалась триумфом первых. Но из всех прочих консолей лишь оригинальная PlayStation смогла бросить вызов доминирующей позиции Nintendo… Что иронично, ведь она никогда бы не появилась без сотрудничества Nintendo и Sony. Портал howtogeek.com рассказал о нем подробнее.

© Unsplash

До запуска PlayStation собственными силами Sony изначально собиралась вступить в партнерское соглашение с Nintendo для того, чтобы выйти на рынок консолей. У двух компаний уже была история сотрудничества — Sony производила звуковой чип для SNES и издала несколько игр для платформ Nintendo. Но никто не подозревал, что следующий проект корпорации потрясет игровую индустрию.

Первоначально Sony планировала выпустить CD-ROM привод для SNES — аксессуар примерно из той же серии, что Sega CD и Atari Jaguar CD. Но несмотря на то, что все больше держателей платформ переходили на дисковые форматы, Nintendo сначала не горела желанием принимать предложение Sony. В то время компакт-диски все еще считались диковиной новинкой, а преимущества их объема омрачались медленной скоростью загрузки и меньшей прочностью по сравнению с традиционными картриджами. Но инженер Sony и глава проекта Кен Кутараги все-таки смог убедить Nintendo дать идее шанс.

Получив согласие Nintendo, Кутараги и его команда в Sony начали работать над прототипом. Однако вскоре направление проекта изменилось, и вместо простого аксессуара инженеры принялись за создание полноценной консоли, которую предварительно назвали PlayStation — но она совсем не похожа на то, что мы знаем.

Прототип, известный среди энтузиастов как Nintendo PlayStation, по функционалу был таким же, как изначально запланированный прототип. По форме устройство напоминало классическую SNES, разве что чуть побольше, чтобы внутри помещался дисковый привод. У платформы также были «кастомные» контроллеры — обычные геймпады от SNES с брендингом PlayStation.

Платформа Sony впечатлила топ-менеджмент Nintendo, но первую подвели переговорные навыки. По условиям соглашения Sony сохраняла бы полные права на проприетарный формат Super Disc и абсолютный контроль над лицензированием софта для него. Издатель также получал бы всю прибыль от музыки и фильмов, выпущенных для PlayStation. С точки зрения Nintendo ситуация выглядела так, словно Sony хотела нажиться на сделке, проигнорировав оригинального производителя железа.

Обе стороны из раза в раз не могли прийти к новому соглашению, и их партнерство начало рушиться. Нарастающее напряжение между компаниями достигло пика на Consumer Electronics Show 1991 года, где Sony публично анонсировала сотрудничество с Nintendo для разработки PlayStation. Один день спустя Nintendo внезапно заявила, что решила остановить участие в проекте, и вместо этого нашла нового партнера в лице Philips (в то время главная соперница Sony).

Хотя Nintendo не сразу сожгла мосты и предлагала продолжить совместную работу в сферах, не связанных с игровыми платформами, Sony расценила этот акт как предательство, и решила выпустить свою консоль для конкуренции с Nintendo 64 — новинкой Nintendo, которая должна была выйти в ближайшее время.

Многие компании пытались потеснить Nintendo на рынке консолей, но лишь Sony действительно смогла стать конкурентом. Дело в том, что запуск пятого поколения устройств для японцев прошел не без проблем. Аксессуар для SNES был отменен, Philips получила права на использование франшиз Super Mario и The Legend of Zelda. Спустя две провальные попытки создать CD-ROM привод для консолей Nintendo отказалась от экспериментов и решила использовать на Nintendo 64 привычные картриджи.

У Sony, тем временем, было огромное преимущество. Компания начала работать над собственной платформой, отталкиваясь от бывшего прототипа Nintendo PlayStation. А решение интегрировать дисковый привод оказалось одной из главных фишек PlayStation, поскольку сторонние разработчики игр воспользовались высоким объемом CD-ROM. Даже если крупные игры не помещались на один диск, устройство позволяло вставить новый, ничего не выключая.

В результате Sony PlayStation вышла в 1994-м, на два года раньше Nintendo 64, и предлагала впечатляющую стартовую линейку игр. Когда платформа Nintendo наконец добралась до прилавков, многие из ее инноваций меркли в тени технологической революции, которую совершила PS1.