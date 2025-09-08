Даниэл Вавра рад, что заинтересовал людей историей Средневековья

Знаменитый разработчик Даниэл Вавра поделился историей разработки Kingdom Come: Deliverance — средневековой ролевой игры, действие которой разворачивается в Чехии. Геймдизайнер вспомнил, что ещё 15 лет назад никто не верил в его затею, из-за чего многие издатели отказывали ему в финансировании подобного проекта.

После этого Вавра отправился на платформу по сбору донатов Kickstarter, собрал нужную сумму и выпустил Kingdom Come: Deliverance, которая заметно отличалось от других игр на рынке. Спустя семь лет разработчик создал сиквел, который претендует на главные награды 2025 года. Но сам Вавра благодарен аудитории за то, что игроки заинтересовались историей небольшого государства восточной Европы.

Все в то время говорили мне, что это не сработает. Никто не давал нам денег на то, чтобы это произошло. Это было очень тяжело. Но сегодня, более 15 лет спустя, я могу сказать: достижение разблокировано. Я чувствую, что нам не только это удалось, но и превзошло все мои ожидания и надежды. Люди со всего мира посещают места, где разворачиваются события Kingdom Come. Миллионы людей знают, кем был Ян Жижка или король Сигизмунд. Игра вызвала огромную волну гордости за нашу маленькую страну. Учителя благодарят меня за то, что я снова заинтересовал их учеников историей. И появляется всё больше хороших игр со средневековой тематикой. Я считаю это чудом. И я очень благодарен за это!

Сейчас Даниэл Вавра заканчивает разработку дополнение «Наследие кузни» для 2Kingdom Come: Deliverance 2. Расширение выйдет уже 9 сентября и расширит механики кузнечного дела. До конца 2025 года авторы также выпустят финальное DLC — Mysteria Ecclesiae про смертельную болезнь в монастыре.