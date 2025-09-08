5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Hirogami

Hirogami — сказочное приключение в бумажном мире оригами, которому угрожают некие «смертоносные цифровые захватчики». Оценить всю красоту игры в статике невозможно: разработчики великолепно передали деликатность оригами с помощью анимации и звуков. Hirogami отчасти напоминает последнюю игру о Сакбое, но здесь игрок может превращаться в различных животных, вроде бумажной лягушки, броненосца или обезьяны.

© Steam

Trench Face

Trench Face — пошаговая ретро-RPG, идущая по стопам Hylics и Felvidek. Протагонист — безымянный солдат, который проснулся в загадочном лесу, полном мертвых тел, пока в небе летают странные создания. Цель предельно проста: выбраться из чащи и найти боевых товарищей, но сделать это будет непросто.

© Steam

Jetrunner

На странице в Steam разработчики описывают Jetrunner как «гибрид Tackmania и Titanfall». Хотя динамичный, аркадный паркур — важная часть, игры Jetrunner — еще и шутер, поэтому параллельно забегам по стенам и прыжкам игроку предстоит много стрелять. А от Trackmaniaпроект позаимствовал структуру уровней: каждую карту можно пройти как очевидным, так и достаточно хитрым способом, который позволит сократить время и вырваться в таблицу лидеров.

© Steam

Adventure of Samsara

Adventure of Samsara — одна из немногих метроидваний, не побоявшихся выйти в релиз в неделю Hollow Knight: Silksong. Проект, изданный Atari, может понравиться тем, кто предпочитает подобные игры более старомодными, хотя визуальный дизайн не мешает игре сочетать стиль темного фэнтези с научной фантастикой.

© Steam

The Winter Mind

На странице The Winter Mind в Steam мало информации, и это, наверное, к лучшему: прохождение этой визуальной новеллы займет максимум 10 минут. Она вдохновлена такой же короткой Milk inside a bag of milk inside a bag of milk — новеллой, коротая стала своего рода фундаментальной игрой в собственном микро-жанре.