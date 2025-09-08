Как ноутбук с RTX 4060 тянет игры в 2025 году

Как ноутбук с RTX 4060 тянет игры в 2025 г.
Автор YouTube-канала PC Support & Gaming Test продемонстрировал, как в Full HD идут игры на Acer Predator Helios Neo 16 с RTX 4060 на 8 ГБ.
В тестировании участвовал ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71 со следующими характеристиками: процессор Intel Core i7 13th Gen 13700HX (P-Cores:- 8, E-Cores:- 8), оперативная память 32GB DDR5 4800 MHz Dual Channel (Upgradable Upto 32GB), видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (TGP:- 140W), накопитель 1TB SSD, дисплей 16 Inch WQXGA 2560×1600 165Hz Refresh Rate, операционная система Windows 11.
Запускались такие игры, как Wuchang: Fallen Feathers, The Last of Us Part 2 Remastered, Stellar Blade, Star Wars Jedi: Survivor, Silent Hill 2 Remake, Red Dead Redemption 2, Marvel's Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, Hogwarts Legacy, GTA 5 Enhanced Edition, God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima, Forza Horizon 5, Doom: The Dark Ages, Cyberpunk 2077, Counter-Strike 2, Clair Obscur: Expedition 33, Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Black Ops 6, Black Myth: Wukong, Assassin's Creed Shadows, Alan Wake 2, A Plague Tale: Requiem.
В Wuchang: Fallen Feathers с высоким пресетом и DLAA удалось в среднем получить 62 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась на настройках графики Favour Quality и с TAA. Средняя частота кадров в ней равнялась 69 к/с.
Marvel's Spider-Man 2 шёл с графикой High, TAA. В среднем производительность в этой игре находилась на уровне 61 к/с.
Игра GTA 5 Enhanced Edition тестировалась с Very High RT Preset, TAA. Средний FPS в ней составлял 102 к/с.
Forza Horizon 5 шла с ультра-настройками графики. Средняя частота кадров здесь находилась в районе 121 к/с.
В игре Assassin's Creed Shadows с пресетом High, RT DHO, DLSS Quality в среднем производительность составляла 50 к/с.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
В среднем с ноутбучной RTX 4060 в 1080р можно ожидать около 75 к/с.