Intel готовит «прощальную» линейку Arrow Lake Refresh перед новенькой Nova Lake
Intel готовит обновлённую линейку процессоров Arrow Lake Refresh, которая выйдет до запуска следующего поколения Nova Lake.
Об этом сообщил финансовый директор компании Дэвид Зинснер, отметив, что релиз ожидается к концу года. Arrow Lake Refresh станет своего рода «прощальным» обновлением для сокета LGA 1851 и материнских плат 800-й серии.
По аналогии с прошлогодними Raptor Lake Refresh, изменений будет немного. В основном речь идёт о повышенных частотах и небольших оптимизациях памяти. Существенного прироста производительности ждать не стоит.
Intel признаёт, что текущие Arrow Lake не оправдали ожиданий в плане конкурентоспособности с AMD. В компании рассчитывают, что переходный Refresh позволит удержать пользователей и помочь партнёрам распродать запасы плат под LGA 1851.
Основные надежды связаны с Nova Lake, где Intel обещает серьёзный рывок в архитектуре и производительности.
Таким образом, Arrow Lake Refresh станет последним поколением на нынешней платформе и выйдет в IV квартале 2025 года.