Intel готовит «прощальную» линейку Arrow Lake Refresh перед новенькой Nova Lake

Intel готовит обновлённую линейку процессоров Arrow Lake Refresh, которая выйдет до запуска следующего поколения Nova Lake.

© Ferra.ru

Об этом сообщил финансовый директор компании Дэвид Зинснер, отметив, что релиз ожидается к концу года. Arrow Lake Refresh станет своего рода «прощальным» обновлением для сокета LGA 1851 и материнских плат 800-й серии.

По аналогии с прошлогодними Raptor Lake Refresh, изменений будет немного. В основном речь идёт о повышенных частотах и небольших оптимизациях памяти. Существенного прироста производительности ждать не стоит.

Intel признаёт, что текущие Arrow Lake не оправдали ожиданий в плане конкурентоспособности с AMD. В компании рассчитывают, что переходный Refresh позволит удержать пользователей и помочь партнёрам распродать запасы плат под LGA 1851.

Основные надежды связаны с Nova Lake, где Intel обещает серьёзный рывок в архитектуре и производительности.

Таким образом, Arrow Lake Refresh станет последним поколением на нынешней платформе и выйдет в IV квартале 2025 года.