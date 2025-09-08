Создатели Wolfenstein признались, что третья часть все еще в планах

MachineGames официально подтвердили, что серия Wolfenstein всё ещё не завершена.

В новом документальном фильме NoClip, посвящённом созданию The New Order и The New Colossus, глава студии Йерк Густафссон рассказал, что с самого начала разработчики задумывали трилогию о Б. Дж. Блажковице.

Уже на ранних этапах планирования они наметили события трёх частей и команда по-прежнему считает, что у неё осталась история, которую нужно рассказать.

После выхода Indiana Jones and the Great Circle в 2024 году многие фанаты опасались, что MachineGames сосредоточится исключительно на франшизе о знаменитом археологе. Однако заявление Густафссона развеяло сомнения: Wolfenstein остаётся важной частью планов студии.

При этом окончательное решение зависит не только от MachineGames, но и от Xbox, под крылом которой работает студия. Тем не менее, учитывая успех The New Order и The New Colossus (и в меньшей степени Youngblood), вероятность выхода финальной части остаётся высокой.