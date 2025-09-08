Lenovo Legion Go 2 одной из первых получит интерфейс Xbox для портативок

Lenovo официально подтвердила, что её новая портативная консоль Legion Go 2 станет первым устройством за пределами линейки Asus, которое получит интерфейс Xbox Full-Screen Experience (FSE).

По словам представителя компании Джеффа Уитта, пользователи смогут вручную переключать Legion Go 2 в режим Xbox FSE. Правда, функция станет доступна только весной 2026 года — спустя несколько месяцев после релиза консоли, намеченного на октябрь 2025-го.

Asus получит Xbox FSE раньше всех: уже 16 октября вместе с выходом новых моделей ROG Ally и Ally X. После этого Microsoft планирует расширить поддержку и на оригинальные версии этих консолей.

Xbox FSE обещает упростить навигацию с помощью геймпада, улучшить управление сна и пробуждения устройства, а также оптимизировать работу Windows на портативках, что должно повысить производительность и снизить нагрузку на память — примерно так же, как это реализовано в SteamOS.