Ayaneo раскрыла ключевые характеристики и цены Konkr Pocket Fit Elite

Ayaneo наконец раскрыла ключевые характеристики и цены портативной приставки Konkr Pocket Fit Elite, который позиционируется как более доступный конкурент Steam Deck, но на Android.

Главной особенностью устройства стал процессор Snapdragon 8 Elite — это уже вторая портативка на Android с этим чипсетом. Базовый Konkr Pocket Fit получит Snapdragon G3 Gen 3, а версия Elite — более мощный Snapdragon 8 Elite.

Konkr Pocket Fit Elite будет доступен в четырёх конфигурациях:

8/128 ГБ — от $269 (розничная цена $329); 12/256 ГБ — от $339 (розница $399); 16/512 ГБ — от $389 (розница $459); 24 ГБ / 1 ТБ — от $499 (розница $549).

Устройство поддерживает карты microSD для расширения памяти. Доступны три цвета: Mystic Black, Snow White и Dragon Yellow, но базовая версия ограничена только чёрным.

Интересно, что цены Ayaneo оказались на $20 ниже, чем у конкурирующего AYN Odin 3, кроме топовой версии, где стоимость одинакова. Однако у Odin 3 преимущество в AMOLED-дисплее, тогда как у Pocket Fit Elite стоит LCD.

Предзаказы уже открыты на Indiegogo, старт продаж намечен на декабрь 2025 года, а кампания по сбору средств перевыполнила цель более чем в пять раз.