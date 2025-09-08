Игровой режим AMD Ryzen Master неожиданно снизил fps в современных играх

AMD столкнулась с неожиданной проблемой: игровой режим в утилите Ryzen Master, созданный для оптимизации работы процессоров в играх, в реальности нередко снижает fps.

Идея режима проста — она ограничивает число активных ядер до 6–8 и отключает SMT, чтобы уменьшить задержки, возникающие из-за архитектуры CCD. Такой подход должен был помочь в старых проектах и эмуляторах, но в современных играх эффект оказался противоположным.

Тесты показывают, что в тайтлах вроде Cyberpunk 2077 и Monster Hunter: Wilds падение производительности становится слишком заметным.

Современные движки всё активнее используют многопоточность и чем больше ядер доступно, тем лучше результат. Поэтому для владельцев Ryzen 5 и Ryzen 7 игровой режим бесполезен, а для Ryzen 9 и Threadripper — зачастую вреден.

Эксперты советуют вместо «одной кнопки» в Ryzen Master прибегнуть к ручной настройке: подстроить частоты, память и систему охлаждения. Такой подход требует времени, но обеспечивает реальный прирост без риска потерять кадры в требовательных играх.