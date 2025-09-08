Видеокарту Asus ROG RTX 5090 Astral LC назвали самой холодной и тихой

YouTube-канал eTeknix протестировал Asus ROG GeForce RTX 5090 Astral LC и назвал её самой холодной и тихой версией флагманской видеокарты NVIDIA.

© Ferra.ru

Карта использует гибридную систему жидкостного охлаждения с медным блоком, широкими термопрокладками и 360-мм радиатором с тремя вентиляторами. На самой плате есть дополнительный вентилятор для охлаждения VRM и памяти, а PCB покрыта защитным слоем от влаги и пыли.

В штатном режиме частоты достигают до 2580 МГц (в пресете разгона — до 2610 МГц), при ручном оверклокинге ядро стабильно переваливает за 3 ГГц. При этом температуры GPU и памяти держатся около 60 °C, а система остаётся практически бесшумной.

© YouTube

© YouTube

© YouTube

В играх результаты смешанные: в одних проектах Astral LC опережает обычные RTX 5090 на 5–8%, в других показывает паритет. Главные плюсы — низкие температуры и тишина при высоких стабильных частотах.

Цена экстремальной новинки тоже соответствующая и составляет около $4300 против $2000 за Founders Edition и $2800–3300 за версии Asus с воздушным охлаждением.