Легендарную 3.5-гиговую GTX 970 распаяли до 8 ГБ и проверили в играх

В одном из выпусков на YouTube-канале Nitroxsenys блогер выяснил, какого FPS можно ожидать от GTX 970 с 8 ГБ ОЗУ.

Тестовый стенд включал видеокарту GTX 970 на 8 ГБ, корпус 1STPLAYER MEGAVIEW MV8-TP с четырьмя вентиляторами в комплекте, процессор i5-11400F, кулер upHere UP2, матплату Asus Prime B650, оперативную память Patriot Viper Steel 3600 МГц 32 ГБ (2х16 ГБ), SSD Patriot Viper VP4300 Lite 1 ТБ, блок питания XPG Pylon 2 на 750 Вт с бронзовым сертификатом.

Запускались все игры в 1080р.

RDR2 шла с высокими настройками графики, FSR Quality. В среднем за пределами города в ней удалось получить более 40 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась со средним пресетом и FSR на авто. Если ездить в ней на машине, то будет около 30 к/с, если ходить пешком - примерно 40 к/с.

Baldur’s Gate 3 тестировалась с высоким пресетом, FSR Quality. Средняя частота кадров в ней составляла 40-50 к/с.

Stalker 2 удалось запустить с низкой графикой, FSR на баланс. В самом начале в ней FPS был 30 к/с, а затем ещё ниже.

Kingdom Come Deliverance 2 шла с пресетом Medium. Здесь вы можете получить около 30 к/с при потребляемом объёме памяти 4 ГБ.

В игре Silent Hill 3 с низкими настройками графики и FSR Quality в среднем 970 выдавала 40-50 к/с.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered запускалась с низкой графикой и FSR Balanced. Средняя производительность в этой игре составляла 50-60 к/с, но это с подтормаживаниями, подвисаниями и пр. То есть играть не особо комфортно.

Senua’s Saga: Hellblade II тестировалась с низким пресетом, FSR на производительность. FPS был здесь в районе 30 к/с.

Alan Wake 2 шла с низким пресетом, настройками текстур Ultra, FSR на производительность. Частота кадров в ней оказалась ниже 20 к/с, и это было совершенно неиграбельно.

При сравнении 3,5-гиговой и 8-гиговой версий GTX 970 результаты оказались следующими. Shadow of the Tomb Raider запускалась с максимальными настройками графики. В ней версия на 8 ГБ оказалась примерно на 14% быстрее модели на 3,5 ГБ.

Black Myth: Wukong шла с низким пресетом, и разница между видеокартами составила около 2-3 к/с.

The Last of Us запускалась тоже с низкой графикой. Здесь 8-гиговая карточка обогнала 3,5-гиговую где-то на 22%.