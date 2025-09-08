Huawei запустила предзаказ роутера BE3 Pro+ с поддержкой Wi-Fi 7

Huawei представила новый роутер BE3 Pro+, который уже доступен для предзаказа в фирменном онлайн-магазине VMall. Стартовая цена устройства составляет 429 юаней. Первые поставки начнутся 13 сентября.

© Ferra.ru

Особенности Huawei BE3 Pro+:

- Два порта 2.5G и два гигабитных Ethernet-порта.

- Поддержка Wi-Fi 7+ со скоростью до 3600 Мбит/с.

Чёрный корпус с четырьмя всенаправленными антеннами и отдельной дополнительной антенной для усиления сигнала.

По данным Huawei, новый роутер способен увеличить скорость слабого сигнала на 100%, а задержку сократить до 80%. Отдельные антенны помогают точнее направлять сигнал в сторону подключённых устройств.