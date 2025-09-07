Фанат исправил главный недостаток нашумевшей игры Hollow Knight 2

После долгожданного релиза Hollow Knight: Silksong, игроки столкнулись с неожиданной проблемой: чрезмерной сложностью на ранних этапах прохождения. В ответ на волну критики, пользователь Nexus Mods под ником Baiker уже на следующий день после выхода игры выпустил модификацию, значительно упрощающую первые этапы прохождения. Об этом сообщает издание Dexerto.

Долгожданное продолжение культовой Hollow Knight от Team Cherry мгновенно взлетело в топы Steam, ажиотаж был настолько велик, что в день запуска сервера некоторых игровых магазинов не выдержали наплыва желающих приобрести игру.

Однако, проведя несколько часов в приключениях Хорнет, многие фанаты инди-метроидвании начали высказывать общее недовольство. Подобно первой части, некоторые враги и боссы в Silksong способны наносить удары, отнимающие более одной единицы здоровья игрока за раз. Крутая кривая сложности быстро стала горячей темой на Reddit, где многочисленные ветки обсуждают общий баланс Silksong.

Услышав эти жалобы, пользователь Nexus Mods Baiker 5 сентября загрузил модификацию, которая полностью удаляет способность всех врагов и боссов наносить более одной единицы урона за один удар.

Хотя дискуссии вокруг упрощения игр, изначально задуманных как сложные, всегда вызывают определенные споры, реакция на этот мод оказалась в основном положительной.