Что означает выражение «рарный айтем» и когда оно уместно

Молодое поколение часто использует в своей речи слова и выражения из геймерского сленга. Одно из них — «рарный айтем». Что оно означает и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Что означает выражение «рарный айтем»

«Рарный айтем» — это редкая или ценная вещь, которую тяжело найти.

Словосочетание происходит от английского выражения rare item, которое переводится как «редкий предмет».

Изначально его использовали только в сфере компьютерных игр. Во многих из них существуют уникальные артефакты, оружие, доспехи и так далее, которые очень трудно найти или заполучить. Например, победить сильного противника или пройти трудные задания. Со временем это выражение стали использовать и в реальной жизни.

Когда уместно использовать

Выражение используют в основном в сленге, поэтому оно неуместно в официально-деловом стиле речи.

Примеры употребления

«Купил себе коллекционные кроссовки из лимитированной серии. Вот это рарный айтем»;«Надо найти рарный айтем — меч, с которым можно победить других игроков»;«Мы нашли на чердаке рарный айтем — старинную монету XIX века».