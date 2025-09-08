Редкий и ценный: что означает выражение «рарный айтем» и когда оно уместно
Молодое поколение часто использует в своей речи слова и выражения из геймерского сленга. Одно из них — «рарный айтем». Что оно означает и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».
Что означает выражение «рарный айтем»
«Рарный айтем» — это редкая или ценная вещь, которую тяжело найти.
Словосочетание происходит от английского выражения rare item, которое переводится как «редкий предмет».
Изначально его использовали только в сфере компьютерных игр. Во многих из них существуют уникальные артефакты, оружие, доспехи и так далее, которые очень трудно найти или заполучить. Например, победить сильного противника или пройти трудные задания. Со временем это выражение стали использовать и в реальной жизни.
Когда уместно использовать
Выражение используют в основном в сленге, поэтому оно неуместно в официально-деловом стиле речи.
Примеры употребления
«Купил себе коллекционные кроссовки из лимитированной серии. Вот это рарный айтем»;«Надо найти рарный айтем — меч, с которым можно победить других игроков»;«Мы нашли на чердаке рарный айтем — старинную монету XIX века».