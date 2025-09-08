Игрок BetBoom Team разбил клавиатуру после выхода в плей-офф The International

Менеджер российской команды BetBoom Team Лука Lukawa Насуашвили показал, как выглядит клавиатура одного из игроков после решающего матча групповой стадии The International 2025 по Dota 2.

© Чемпионат.com

Из слотов вылетели десятки клавиш: вероятно, игрок слишком сильно ударил об стол после яркого камбэка в серии против PARIVISION.

Вот так выглядит победная «клава» после официалки. Весь год проигрывать такие игры со счётом 2:1 — чтобы вот, вот!

Матч против PARIVISION в сумме длился около 4 часов — только решающая карта закончилась спустя 66 минут игрового времени. BetBoom Team уступала по ходу игры до 30 тысяч золота, но смогла перевернуть ход серии и вышла в плей-офф чемпионата мира по «Доте».