Инженер Xbox выпустил драйвер для заброшенных VR-гарнитур Mixed Reality

Инженер-программист из Xbox Матье Буккианери разработал драйвер Oasis, позволяющий использовать SteamVR на устаревших гарнитурах Windows Mixed Reality. Об этом сообщает The Verge.

© Газета.Ru

Изначально выпуск подобного решения ожидался от самой Microsoft, поскольку после обновления Windows 11 (24H2) поддержка Windows Mixed Reality была прекращена, что фактически сделало устройства Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo и Samsung непригодными для работы даже со SteamVR. Однако Буккианери самостоятельно создал драйвер, изучив архитектуру Nvidia и SteamVR.

Oasis распространяется бесплатно и не требует запуска через Mixed Reality Portal. Драйвер обеспечивает полное отслеживание гарнитуры и контроллеров движения, а также собственный конвейер рендеринга SteamVR. Однако для работы нужен компьютер с видеокартой Nvidia — функции, используемые драйвером, отсутствуют в графических решениях AMD и Intel.

Инженер подчеркнул, что его проект не нарушает интеллектуальную собственность, однако исходный код он публиковать не намерен из-за возможных ограничений, связанных с NDA и другими корпоративными соглашениями.

Oasis Driver for Windows Mixed Reality доступен в Steam. Перед установкой пользователям рекомендуется ознакомиться с инструкцией на GitHub, где описаны нюансы подключения контроллеров по Bluetooth и активации гарнитуры.

Ранее была представлена портативная консоль с функцией ноутбука и планшета.