Инженер Xbox выпустил драйвер для заброшенных VR-гарнитур Mixed Reality

Инженер Xbox выпустил драйвер для заброшенных VR-гарнитур Windows Mixed Reality
Инженер-программист из Xbox Матье Буккианери разработал драйвер Oasis, позволяющий использовать SteamVR на устаревших гарнитурах Windows Mixed Reality. Об этом сообщает The Verge.
Изначально выпуск подобного решения ожидался от самой Microsoft, поскольку после обновления Windows 11 (24H2) поддержка Windows Mixed Reality была прекращена, что фактически сделало устройства Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo и Samsung непригодными для работы даже со SteamVR. Однако Буккианери самостоятельно создал драйвер, изучив архитектуру Nvidia и SteamVR.
Oasis распространяется бесплатно и не требует запуска через Mixed Reality Portal. Драйвер обеспечивает полное отслеживание гарнитуры и контроллеров движения, а также собственный конвейер рендеринга SteamVR. Однако для работы нужен компьютер с видеокартой Nvidia — функции, используемые драйвером, отсутствуют в графических решениях AMD и Intel.
Инженер подчеркнул, что его проект не нарушает интеллектуальную собственность, однако исходный код он публиковать не намерен из-за возможных ограничений, связанных с NDA и другими корпоративными соглашениями.
Oasis Driver for Windows Mixed Reality доступен в Steam. Перед установкой пользователям рекомендуется ознакомиться с инструкцией на GitHub, где описаны нюансы подключения контроллеров по Bluetooth и активации гарнитуры.
