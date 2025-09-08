Lenovo показала игровой ноутбук Legion Pro 7 с Ryzen 9000 и RTX 5080

Lenovo представила новые игровые системы: ноутбук Legion Pro 7 и настольный ПК LOQ Tower 26ADR10.
Lenovo Legion Pro 7 оснащён 16-дюймовым OLED-дисплеем PureSight с разрешением 2560×1600, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0,08 мс и поддержкой Dolby Vision, HDR и NVIDIA G-SYNC. Ноутбук работает на процессорах AMD Ryzen 9000 HX, включая Ryzen 9 9955HX3D с 16 ядрами, и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU с 16 ГБ памяти GDDR7. Для охлаждения используется система Legion Coldfront: Vapor с технологией hyperchamber. Оперативная память достигает 32 ГБ DDR5 5600 МГц, а накопитель — до 2 ТБ PCIe Gen 5 SSD.
Для ПК-игроков Lenovo представила LOQ Tower 26ADR10 объёмом 26 л. Он оснащён процессорами AMD Ryzen 8000 и видеокартами NVIDIA RTX 50 серии. Поддерживается до 64 ГБ DDR5 RAM, до 4 ТБ SSD и два слота для HDD. Корпус имеет прозрачную панель и настраиваемую подсветку ARGB.
Обе системы поставляются с Windows 11 и трёхмесячной подпиской на Xbox Game Pass.
Цены и доступность:
Legion Pro 7: с октября 2025 года, от €2899
LOQ Tower 26ADR10: с октября 2025 года, от €999