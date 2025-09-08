Мощнейшие видеокарты AMD на архитектуре RDNA 5 потеснят Nvidia

Уже несколько лет Nvidia уверенно держит лидерство на рынке топовых видеокарт. AMD в это время делала ставку на более доступные решения, фактически уступив премиум сегмент конкуренту. Но СМИ, со ссылкой на свежую утечку, пишут: ситуация изменится с выходом нового поколения RDNA 5.

Известный инсайдер Kepler_L2 опубликовал схему будущей архитектуры AMD. Судя по ней, компания работает над линейкой от начального уровня до флагмана под кодом AT0. Этот аппарат может получить до 96 вычислительных блоков и огромную 512-битную шину памяти — как у RTX 5090. С переходом на память GDDR7 скорость таких карт может оказаться рекордной.

Для сравнения: RX 9070 XT имеет максимум 64 блока и соперничает скорее с RTX 5070 Ti, а не с топами Nvidia. Раньше AMD уже пыталась выйти в высший сегмент с RX 7900 XTX, но карта так и не смогла догнать RTX 4090. Поэтому компания сосредоточилась на среднем классе.

Если слухи подтвердятся, RDNA 5 вернёт конкуренцию в топовый сегмент. Запуск RDNA 5 ожидается не раньше 2026 года.