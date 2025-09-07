G2 Esports стала чемпионом BLAST Open London 2025 по CS 2

Финалисты BLAST Open London 2025 определились: за чемпионский трофей турнира по CS 2 сразятся Team Vitality и G2 Esports.

Vitality в полуфинале уверенно справилась с MOUZ, оформив победу 2:0 — 13-7 на Mirage и 13-8 на Inferno. Людвиг Brollan Бролин и его команда остановились на 3–4-м месте.

В параллельной встрече G2 не оставила шансов FURIA Esports, выиграв с таким же счётом 2:0 — 13-5 на Inferno и 13-5 на Mirage. Бразильский коллектив Данила molodoy Голубенко также завершил выступление в полуфинале.

Теперь всё внимание приковано к финалу, где коллектив Дана apEX Мадесклера попытается остановить G2. Матч состоится 7 сентября в 17:30 мск. Призовой фонд турнира в Лондоне составляет $ 330 тыс.