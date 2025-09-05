Советы по прохождению Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong наконец вышла в релиз, спустя шесть долгих лет ожидания. Но на поиски приключений в королевстве Фарлум отправятся не только фанаты первой игры, но и новички, которые погрузятся в мир Hollow Knight впервые. Портал gamerant.com без спойлеров поделился простыми советами, которые помогут втянуться в игру.

© Steam

Разберитесь, как работает мобильность Хорнет

По сравнению с протагонистом оригинальной Hollow Knight, Хорнет — куда более ловкая, акробатичная героиня, и к этому нужно привыкнуть. Например, ветеранам первой части придется еще долго переучиваться атаковать в воздухе, потому что Хорнет, в отличие от Рыцаря, при атаках вниз совершает рывок по диагонали. Также стоит обвыкнуться с ее режимом спринта: он позволяет не только быстро бегать, но и далеко прыгать.

Лечиться можно и в воздухе

Одно из самых разительных отличий боевой системы Silksong от первой части в том, что Хорнет может лечиться в воздухе. Более того, она восстанавливает три маски (единицы здоровья) за раз, хотя сам процесс занимает несколько мгновений. Помните, что, прыгнув, вы можете не только уклониться от вражеской атаки, но и подгадать момент для лечения.

Купите карту, перо и компас

Вскоре после начала игры вы встретите Шакру — воина и картографа, которая продает карты локаций и другие аксессуары. Без карты, пера и компаса ориентироваться в мире Silksong будет очень тяжело: эти предметы стоит купить при первой же возможности. Если вам не хватает четок, то накопите недостающие и сразу возвращайтесь за картой — Шакра дождется Хорнет, если вы уйдете не слишком далеко.

Обращайте внимание на диалоги

Пропуск диалогов с персонажами — один из худших грехов, которые только можно совершить в подобных играх. Даже если вы не слишком интересуетесь лором и вселенной Silksong, диалоги с NPC часто раскрывают важные детали о прогрессии и том, что нужно делать дальше.