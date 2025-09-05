Лучшие моды для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — достойный ремейк оригинальной игры, заметно похорошевший благодаря современным технологиям. Тем не менее, разработчики допустили кое-какие просчеты, которые ПК-игроки могут исправить с помощью фанатских модов. Портал gamerant.com поделился пятеркой лучших модов для Snake Eater.

Порт Snake Eater на ПК работает не идеально. Хотя максимальная частота кадров ограничена 60 fps, даже владельцы мощных компьютеров страдают от проблем с оптимизацией в определенных сегментах игры. Мод Ultimate Engine Tweaks вносит некоторые поправки в конфигурацию графики: он убирает микрофризы, повышает четкость визуала и снижает общую задержку ввода.

Продолжая речь о производительности, многим игрокам также не нравится принудительный лимит частоты кадров. Он призван сделать игру более стабильной, но снять его нельзя — если, конечно, не поставить мод. Better Uncap FPS позволяет запускать Snake Eater на более высоких fps, а также добавляет в игру поддержку генерации кадров для видеокарт Nvidia.

Те, кто пользуются широкоформатными мониторами, справедливо жалуются на отсутствие поддержки широких разрешений. Есть шанс, что разработчики Snake Eater добавят ее в следующих обновлениях, но пока для этого можно воспользоваться модом MGSDeltaFix. Он также включает в себя разблокировщик fps, улучшенные уровни масштабирования и возможность пропускать вступительные логотипы при запуске игры.

Игроки, которые хотят прикрепить лазер к оружию Снейка, могут скачать мод Laser Sights. Он полностью соответствует названию: поставив мод, игрок сможет целиться в противников с помощью лазера, что неплохо помогает в перестрелках.

В ремейке Snake Eater нет одной довольно важной графической настройки — возможности менять угол обзора (FOV). Она вряд ли появится с патчами, поэтому если вы стандартные углы кажутся вам слишком узкими, лучше поставить мод Camera Tweaks. Так вы сможете лучше оценивать окружение в поисках мин или противников.