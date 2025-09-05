Subnautica 2 возглавила список желаемого в Steam

Hollow Knight: Silksong добралась до релиза и спровоцировала изменения в списке желаемого в Steam.

© кадр из игры

Долгое время эта игра была самой ожидаемой, но теперь место лидера заняла Subnautica 2, выход которой ожидается в 2026 году.

Релиз Hollow Knight: Silksong состоялся 4 сентября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Пиковый онлайн в Steam достиг отметки 535 тыс. игроков одновременно. Пользователи расхвалили игру. Отмечали уникальную боёвку, хороший визуал и звук, а также атмосферные локации.

Разработчики перенесли выход Subnautica 2 на 2026 год из-за неудовлетворительных отзывов после первых плейтестов. Тестеры похвалили общую атмосферу, но указали на множество недочётов, которые требуют исправлений.

Параллельно с этим в студии Unknown Worlds, которая занимается игрой, произошли кадровые перестановки. Бывшие руководители сочли увольнение незаконным и обратились в суд, но получили ответный иск в ответ.