Стивен Спилберг хотел снять фильм по Call of Duty, но Activision не устроили условия
По данным Puck News, за экранизацию Call of Duty хотел взяться известный режиссёр Стивен Спилберг («Челюсти», фильмы «Индиана Джонс», «Парк юрского периода»). И он даже успел предложить своё «видение» фильма.
Сам Спилберг, по словам его сына и других «очевидцев», тот ещё геймер. Он очень любит ПК-гейминг и серию Call of Duty в частности.
Однако Activision отвергла кандидатуру режиссёра. Причина — Спилберг требовал, чтобы ему предоставили полный творческий контроль.
Сообщается, что условия сделки «Spielberg Deal» включали: максимальное финансирование, final cut (режиссёр сам решает что входит в фильм) и контроль за производством и маркетингом. Сам Спилберг, по слова его сына, ещё тот геймер, и он очень любит ПК-гейминг и серию Call of Duty.
Activision, которая принадлежит Microsoft, всё это показалось не очень привлекательным, поэтому права на экранизацию CoD достались Paramount («Топ Ган: Мэверик», «Соник в кино»). И теперь издательство имеет больше влияние как на грядущий фильм, так и на общее развитие франшизы в киноиндустрии.