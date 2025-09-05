Хотфикс DOOM: The Dark Ages отменил усиления монстров из крупного обновления

Для DOOM: The Dark Ages выпустили первый хотфикс к патчу 2.1 — он вышел вскоре после крупного августовского обновления, где добавили бесконечную арену и другой контент. И раз речь зашла про Рипаториум, то стоит отметить важное изменение — на аренах появилось больше бонусов со здоровьем и патронами.

© кадр из игры

В основном же хотфикс исправляет различные баги и вводит балансные правки. Например, теперь игроки не будут сталкиваться с ошибочно большим количеством врагов в Рипаториуме и во время сюжетной кампании. А сами монстры начнут корректно наносить урон в ближнем бою — импы, солдаты и зомби могли перестать причинять вред атаками, если перед этим прошли через других врагов.

Во втором обновлении разработчики также решили «баффнуть» некоторых врагов, но в хотфиксе от изменений отказались. Теперь какодемон и манкубус будут иметь прежнее количество здоровья и брони, а огнемёт манкубуса отныне на наносит столь большой урон.

Разработчики ввели и другие небольшие изменения, вроде восстановления 75 единиц здоровья при достижении контрольной точки (если здоровья было меньше этого значения). С полным списком правок можно ознакомиться на странице игры.

Напомним, что релиз DOOM: The Dark Ages состоялся в мае на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Аудитория шутера превысила отметку в три миллиона игроков за пять дней, а прямо сейчас разработчики готовят первое и последнее сюжетное дополнение.