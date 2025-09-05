В Devolver Digital назвали GTA 6 «ААААА-игрой»

Границы между играми с разным бюджетом становятся всё более размытыми: кому-то требуются сотни миллионов долларов (игры внутренних студий Sony), тогда как другие обходятся скромными средствами (на создание Cronos: The New Dawn ушло менее 30 миллионов долларов). Однако в Devolver Digital уверены в рекордных масштабах Grand Theft Auto VI, из-за чего было придумано новое (и слегка шуточное) обозначение.

© кадр из игры

Соучредитель Devolver Digital Найджел Лоури принял участие в обсуждении актуальной темы: переноса релизов из-за выхода ожидаемых новинок, таких как Hollow Knight: Silksong. Управленец уверен — GTA 6 окажется на ещё более «высоком уровне» по прикованному к себе вниманию и масштабу, ведь это потенциальная «ААААА-игра».

«Есть AAA-игры, есть AAAA-игры, и я бы сказал, что Grand Theft Auto [6] потенциально является AAAAА-игрой, она просто больше, чем что-либо другое, как по масштабу игры, так и по тому культурному влиянию, которое она оказывает, и по вниманию, которого она требует», — поделился Лоури.

В индустрии термин «АААА-игры» распространён не так сильно — обычно крупнобюджетные проекты называют Triple-A играми (ААА). Однако Ubisoft причисляла к АААА-играм скандальный «долгострой» Skull & Bones, чем вызвала массу насмешек в сети.

Лоури, как и другие участники индустрии, не собираются выпускать крупные новинки незадолго до и после релиза GTA 6 — игра выйдет 26 мая 2026 года. Однако соучредитель Devolver отметил, что грядущий боевик не нуждается в «многомесячном маркетинге», что выгодно другим разработчикам — их игры не затеряются среди агрессивной рекламной кампании.

Что касается упомянутой выше Hollow Knight: Silksong, то Devolver Digital перенесла забавное приключение Baby Steps, чтобы не сталкиваться с метроидванией в период повышенного внимания к ней. Решение оказалось верным — в первые часы после релиза Silksong привлекла свыше 500 тысяч игроков на пике онлайна в Steam, а также получила крайне положительные отзывы.