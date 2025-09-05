В EA Sports FC 26 появится команда из Златанов Ибрагимовичей

Студия EA Sports опубликовала новый ролик, посвящённый футбольному симулятору EA Sports FC 26. Как оказалось, в будущей игре появится новая команда — она состоит из главной звезды новинки Златана Ибрагимовича.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Так, команда называется ФК «Златан» — она включает в себя только Златанов Ибрагимовичей. Это значит, что вратарь, все полевые игроки и тренер — это клоны знаменитого шведского футболиста. Пока неясно, это шуточный ролик или в FC 26 действительно появится новая команда, состоящая из одного и того же человека. Сам Златан уже прокомментировал ролик фразой «Моя команда, мои правила».

Релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа.