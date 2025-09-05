Мощную портативную консоль Lenovo Legion Go 2 оценили в 89 тысяч рублей

Компания Lenovo представила на выставке IFA 2025 в Берлине портативную консоль Legion Go 2 с процессором AMD, OLED-дисплеем и съемными контроллерами, как у Nintendo Switch. Об этом сообщает The Verge.

За производительность новинки отвечает процессор AMD Z2 или Z2 Extreme в зависимости от модификации. В Lenovo утверждают, что базовая версия Z2 демонстрирует производительность, сопоставимую с Z1 Extreme. Объем оперативной памяти LPDDR5X-8000 составляет 16 или 32 ГБ, тогда как объем SSD достигает 2 ТБ.

OLED-экран диагональю 8,8 дюйма получил разрешение 1920х1200 пикселей (против 2560х1600 у первого поколения). Частота обновления варьируется от 30 до 144 Гц, предусмотрена поддержка VRR.

Среди прочих параметров отмечается наличие двух портов USB 4, слота microSD UHS-II, 3,5-мм разъема для наушников и аккумулятора 74 Вт*ч (против 49,2 Вт*ч в предшественнике). Legion Go 2 оснащен сканером отпечатков пальцев в кнопке питания. Консоль весит 1079 г и имеет габариты 295,6х136,7х42,25 мм.

Работает новинка под управлением Windows. Информации о возможной версии на SteamOS пока нет. Стоимость Lenovo Legion Go 2 варьируется от $1099 до $1479 (около 89–120 тыс. руб.) в зависимости от конфигурации процессора и памяти. Старт продаж намечен на октябрь 2025 года.

